Acri, sequestrato caseificio abusivo

COSENZA – Nei giorni i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Acri hanno nei giorni scorsi posto i sigilli ad un caseificio artigianale abusivo. Il sequestro è avvenuto a seguito di un controllo ad un allevamento ovicaprino in una azienda in località “Sorbo Amarella” nel Comune di Acri dove è stato rinvenuto un magazzino adibito a produzione di formaggi. Tale attività era effettuata in assenza di autorizzazione e comunicazione all’autorità sanitaria competente, ed omettendo le procedure di tracciabilità/rintracciabilità dei formaggi prodotti. Si è pertanto proceduto al sequestro amministrativo di circa 100 kg di prodotti lattiero caseari di varie forme e stagionatura, e al sequestro dei locali dove i prodotti erano posti, pronti per essere messi in commercio in forma ambulante mediante l’ausilio di un furgoncino coibentato. Inoltre è stata elevata sanzione amministrativa per 6.500 euro .