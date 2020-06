Altro arrivo alla Tonno Callipo: il giovane Gargiulo chiude il reparto dei centrali

VIBO VALENTIA – Tra i nuovi nomi della Tonno Callipo che affronterà il Campionato di Superlega 2020-2021 si aggiunge quello del centrale classe ’99 Giovanni Maria Gargiulo.

Il Club calabrese annuncia infatti l’ingaggio del promettente atleta, nato a Sorrento e con una fisicità importante (ben 206 centimetri di altezza) che arriva tra le fila giallorosse come ultimo rinforzo di posto 3.

LA CARRIERA

È reduce da ben cinque stagioni in A2 con la maglia della Castellana Grotte nella cui Accademia del Volley Giovanile si è formato a livello pallavolistico, compiendo tutto il percorso con le formazioni under. Nell’ultima annata Gargiulo ha collezionato 19 gare e 81 set disputati con 172 punti e dieci ace (in totale nel suo trascorso in forza alla formazione pugliese si contano a suo carico 110 gare, 314 set e 570 punti).

La scorsa estate l’atleta campano è tornato a casa con una preziosissima medaglia d’argento al collo dopo la partecipazione con la Nazionale italiana al Mondiale Under 21 a Manama nel Bahrein. Dopo 7 gare vinte in finale il cammino degli azzurri è stato interrotto soltanto dalla corazzata dell’Iran, che è riuscita ad imporsi al tie-break. Nove punti messi a segno sia contro il Canada che al cospetto della Polonia e grande solidità sotto rete issando un’autentica muraglia invalicabile per qualsiasi attaccante avversario sono la conferma delle ottime doti del neo-giallorosso che ha registrato una presenza costante nelle Nazionali giovanili azzurre.

LA NUOVA AVVENTURA

Nella rosa della Callipo va ad aggiungersi ai più ‘navigati’ Cester e Chinenyeze con il profilo di un giocatore giovane ma già calato perfettamente nei campionati di Serie A, che si affaccerà per la prima volta sulla Superlega. Gargiulo arriva a Vibo per crescere ancora e confermare quanto di buono si dice già sul suo conto: sarà l’occasione per lui di mettere a frutto tutto l’entusiasmo da ventenne e apprendere quanto più possibile per arricchire il proprio bagaglio tecnico e di esperienza.

Così il diesse Ninni De Nicolo: «Con l’arrivo di Gargiulo si completa il nostro pacchetto dei centrali. Un tris ben assortito di cui fanno parte anche il talentuoso Chinenyeze e l’affermato Cester. Aver firmato un contratto pluriennale con Giovanni Maria è indicativo della nostra volontà di dare spazio alla sua crescita e affermazione. Abbiamo deciso di puntare su questo ragazzo che ha fatto molto bene gli ultimi due anni affermandosi come uno dei migliori centrali della Serie A2, senza dimenticare l’importante esperienza maturata nel mondiale Under21».

LE DICHIARAZIONI

Varcare la soglia della Superlega è un momento cruciale nella carriera di un atleta: «L’emozione è sicuramente fortissima – afferma Gargiulo – e sento ancora di più il senso di responsabilità essendo chiamato ad indossare la casacca di una società come Vibo che da sempre è conosciuta per serietà e correttezza. È un bel traguardo personale poter far parte dell’unica squadra del Sud che milita nella massima serie e che rappresenta l’eccellenza dello sport di tutto il Meridione».