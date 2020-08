Il San Luca si affida all’estro dell’italo-argentino Spinaci

SAN LUCA (RC) – Colpo per l’ASD San Luca che ha raggiunto l’accordo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore professionista Renzo Spinaci.

Il centrocampista italo-argentino ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2021.

Classe 1993, nato a Junín nella provincia di Buenos Aires, “El Flaco”, così soprannominato quando militava nel Club Atlético Tigre per il suo

fisico magro e slanciato, è un centrocampista che nella sua carriera ha collezionato quasi 100 presenze tra i professionisti.

Cresciuto calcisticamente nella cantera del Club Atlético Sarmiento, trova l’esordio in prima squadra nel 2012/13 in Primera Nacional. Negli anni diventa un punto fondamentale del centrocampo dei ‘Guerrero’ e colleziona 36 presenze in Superliga, massima serie del calcio argentino. Decisivo è il gol-salvezza messo a segno nell’ultima partita di campionato contro il Club Olimpo nella stagione 2015/16.

Dopo sei stagioni con il Club Atlético Sarmiento, nella stagione 2017/18 passa il prestito al Club Atlético Tigre. In maglia rossoblù colleziona 9 presenze in Superliga prima di far ritorno a metà stagione al Club Atlético Sarmiento. Nel 2018/19 si trasferisce definitivamente al Club Villa Dálmine in Primera Nacional. La scorsa stagione ha militato inizialmente nel Club Atlético Los Andes prima approdare al Club Sportivo Estudiantes di San Luis.