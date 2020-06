Lunedì mattina di lavoro per il Crotone

CROTONE – Allenamento mattutino quest’oggi sui campi del centro sportivo “Antico Borgo” per gli squali che si preparano ad ospitare il Chievo per la ripresa del campionato sabato 20 giugno alle ore 18:00.

Prima fase dedicata al riscaldamento, mentre a seguire il tecnico Stroppa e il suo staff hanno fatto svolgere alla squadra un allenamento tecnico seguito dal lavoro tattico.

Per domani è in programma una nuova sessione al centro sportivo, questa volta pomeridiana, sempre a porte chiuse come da normativa vigente.