Acri, in arrivo CineMovieFood con l’attrice Francesca Giuliano

ACRI (CS) – È previsto per venerdi 3 gennaio alle ore 18.00 il primo appuntamento di “CineMovieFood” presso il punto Callipo di Acri.

Ospite d’eccezione di questo nuovo esperimento voluto da Mattia Scaramuzzo – che insieme ai precedenti incontri dedicati ai libri (Book food) entra a far parte del festival “Cineincontriamoci” -, sarà Francesca Giuliano, opinionista di “Mattino5” e “Live – non è la D’Urso”, oltre che “Miss anni ’50” al programma “Avanti un altro”.

Ma non è tutto. Per questa occasione infatti, l’attrice presenterà anche il suo primo cortometraggio “Push out”, per la regia di Marco D’ Andragora.

“Push out” ha ricevuto molteplici consensi all’ultima mostra del cinema di Venezia, anche per il delicato tema del film che narra la storia di una ragazza che soffre di anoressia.

Nel cast inoltre troviamo anche la nota attrice Antonella Ponziani.

Nel corso dell’evento alla Giuliano verrà consegnato il premio realizzato da un’eccellenza calabrese, l’orafo Domenico Tordo di Mirto-Crosia, già noto per le sue opere consegnate, fra gli altri, a Papa Francesco, Vittorio Sgarbi, Elisabetta Gregoraci.

Nel corso della manifestazione, condotta dal giornalista Piero Cirino, sono previsti degli intermezzi musicali curati dal M° Angelo Gaccione, leader della band dei Chorearaum.

L’evento e’ patrocinato dal comune di Acri – Assessorato alla spettacolo, dal Rotary club di Acri e dalla Fidapa.