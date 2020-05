Al via i lavori del terzo megalotto della Ss 106, Cancelleri: «Giornata storica per la Calabria»

COSENZA – «Quella di oggi è una giornata storica per la Calabria e l’Italia, la Statale 106 Jonica è un’opera fondamentale che collegherà la dorsale tirrenica con quella jonica-adriatica». Queste le prime parole del viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Giancarlo Cancelleri dal campo base del cantiere del terzo megalotto della statale 106 Jonica in occasione dell’avvio dei lavori.

È l’opera più importante nel 2020 per ANAS con un investimento complessivo di 1,3 miliardi, l’infrastruttura verrà realizzata dal gruppo “Webuild” nell’ambito del “Progetto Italia” e vedrà impegnati a pieno regime 1.500 lavoratori nel più grande cantiere viario del nostro paese.

«L’impegno, già dell’allora ministro Danilo Toninelli, è stato mantenuto – commenta Cancelleri – posso dirlo con grande soddisfazione. In un momento difficile come questo, è una notizia di speranza per il rilancio nel nostro paese. Un segnale di enorme importanza, soprattutto in questo momento di difficoltà: l’Italia si mostra forte e pronta a ripartire. Il mio impegno, e quello del Ministero per sbloccare e velocizzare le opere in tutto il territorio nazionale da nord a sud ferme a causa della burocrazia, è massimo, per dare a questo paese infrastrutture moderne e adeguate», ha concluso Cancelleri.