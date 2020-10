Annunziata in assetto Covid: assunte 100 nuove risorse tra medici, infermieri e tecnici

2.300.000 euro di risorse dei “fondi Covid” mobilitati sino ad oggi dall’AO di Cosenza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, attraverso l’assunzione, a tempo determinato, di circa 100 nuovi operatori sanitari, tra medici, infermieri e tecnici. Dei fondi per l’emergenza assegnati all’Azienda Ospedaliera – in tutto € 2.850.000,00 – € 1.300.000,00 sono stati impiegati per gli oneri derivanti dalle nuove assunzioni a tempo determinato, e circa € 1.000.000,00 per il funzionamento dei reparti COVID, sostenendo le spese per implementare le prestazioni del personale medico e di comparto addetto.

Le risorse ancora disponibili saranno utilizzate per l’assunzione di ulteriore personale a tempo determinato con particolare riguardo al personale OSS, attingendo dalle graduatorie di altre Aziende.

Parallelamente, prosegue l’attuazione del Piano assunzioni a tempo indeterminato approvato dalla Struttura Commissariale il 24 aprile scorso, che prevede l’immissione in ruolo di complessive 168 nuove figure professionali e ad oggi sono stati assunti complessivamente 108 operatori sanitari tra medici, infermieri e tecnici, nonché 10 medici a tempo determinato, confermando la spesa complessiva annua dell’AO per personale che supera i 101 milioni di euro. “

Le nuove assunzioni hanno consentito di gestire la seconda ondata pandemica. Nella giornata di oggi è operativo il nuovo reparto COVID nell’ambito del Dipartimento di Medicina del neo direttore Filippo Fimognari

“14 posti estensibili, sin da subito a 20 che ci consentono, almeno per il momento, – ha dichiarato Fimognari – di gestire l’emergenza e fruire di percorsi dedicati ai malati Covid.”