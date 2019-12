Autismo, ad Acri l’impegno di Agape per dare aiuto e conforto

ACRI (CS) – Si è conclusa nei giorni scorsi la prima parte del progetto “INCLUDI-AMO”, promosso da Agape – Associazione Autismo Acri, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Beato F.M. Greco.

Protagonisti delle giornate di attività sono stati i bambini della scuola primaria ed i ragazzi della scuola secondaria del plesso impegnati nei laboratori sensoriali – guidati e gestiti dalle educatrici -, in cui sono emerse importanti dinamiche emotive e relazionali. Finita questa prima fase, prossimamente si passerà ai laboratori creativi multidisciplinari che si svolgeranno nelle classi per favorire il lavoro e la collaborazione del gruppo e poi, si concluderà con la visione di un film, diverso in base all’età degli alunni, sul tema dell’inclusione.

«È stato molto emozionante entrare nelle scuole, vedere negli occhi dei ragazzi e dei bambini le loro emozioni e le loro paure svanire mettendosi alla prova. È stato bello sentire dalla loro voce l’entusiasmo di stare insieme», ha detto la presidente di Agape, Simona Ceccotti.

«La prima parte del nostro progetto – ha proseguito Ceccotti – ha visto l’utilizzo dei laboratori sensoriali proprio a tale scopo, far vivere la scuola come un momento di scambio emozionale».

«I primi ringraziamenti vanno alla Dirigente scolastica Dott.ssa Giulia Rachele D’amico che ha avuto fiducia in noi e che con la sensibilità che la contraddistingue ha creduto fortemente in questo progetto. Un doveroso grazie va alle educatrici Fabiola Ammirata e Ines Adornetti e all’animatrice socio-culturale Dora Capalbo figure fondamentali per il buon esito dei laboratori. Un grazie anche alla disponibilità dei docenti, dei referenti di plesso a tutti i docenti che si sono prestati a collaborare con noi anche in prima persona desiderosi di partecipare alle varie attività».