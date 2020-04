Bersaglieri di Cosenza donano al Banco alimentare generi di prima necessità per le famiglie bisognose. Plauso di De Rosa

COSENZA – Presso la sede del banco alimentare della Calabria i militari del Primo Reggimento Bersaglieri di Cosenza hanno donato generi alimentari di prima necessità ed a lunga conservazione (riso, farina, legumi, olio, zucchero, uova di Pasqua per i più piccoli, ecc.), in ingente quantità, con lo scopo di renderli disponibili per le famiglie indigenti del territorio comunale di Cosenza. La consegna delle derrate è avvenuta alla presenza del Comandante del 1° reggimento bersaglieri, il colonnello Francesco D’Arrigo, dell’Assessore al Welfare, Alessandra De Rosa, e del Presidente del Banco Alimentare di Cosenza, Gianni Romeo.

L’Esercito Italiano, sempre in prima linea nelle grandi emergenze nazionali, è anche questa volta chiamato a concorrere, insieme a tutte le altre Istituzioni, al contrasto e contenimento del Covid – 19. In particolare i militari del Primo Reggimento Bersaglieri, della Brigata bersaglieri “Garibaldi”, continuano a mantenere alto il livello di prontezza operativa mantenendo un considerevole numero di personale pronto ad intervenire, in brevissimo tempo, in caso di necessità per fronteggiare qualsiasi tipo di necessità che si potrebbe verificare a causa della citata emergenza.

«Con questo piccolo contributo – ha affermato il Colonnello Francesco D’Arrigo – i bersaglieri del Primo reggimento vogliono ulteriormente dimostrare la vicinanza e il sostegno alla popolazione di Cosenza che sta vivendo questo momento particolare a pari della nostra amata Nazione».

«Esprimo profonda gratitudine nei confronti dei militari del 1° reggimento bersaglieri – ha dichiarato l’Assessore al Welfare, Dottoressa Alessandra De Rosa – per questo grande gesto di solidarietà sociale che ci consente di aiutare le famiglie della nostra città che vivono nell’immediato difficoltà economiche ed incertezze sul proprio futuro. E’ proprio in queste circostanze che si solidifica il vero senso della comunità orientata verso lo sviluppo inclusivo per garantire la qualità di vita e la crescita umana dei cittadini».

L’Esercito Italiano, ancora una volta, mostra grande sensibilità ed attenzione nei confronti dei cittadini; già coinvolto in altre attività solidali, il Primo Reggimento Bersaglieri ha risposto di corsa alla raccolta alimentare per le famiglie bisognose, a testimonianza della sua costante collaborazione con le Istituzioni e le associazioni che insistono sul territorio cosentino, dimostrandosi, come sempre, una risorsa preziosa al servizio dei cittadini.

Un lavoro costante e prezioso di tutto il personale dell’Esercito che ancora una volta conferma di essere l’elemento portante di una Forza Armata efficiente, coesa e pronta ad affrontare qualsiasi sfida per la sicurezza interna ed esterna dell’Italia.