Bus, sciopero dei dipendenti Amaco martedì 13 ottobre

L’Amaco, attraverso l’Amministratore Unico, Paolo Posteraro, informa l’utenza che per martedì prossimo, 13 ottobre, il sindacato FAISA CISAL ha proclamato una astensione collettiva dal lavoro dei dipendenti, della durata di 24 ore.

Per questo motivo – si legge nell’avviso all’utenza di Amaco Spa – si potranno registrare disagi per la possibile soppressione di corse programmate, in proporzione all’entità dell’adesione del personale di guida allo sciopero.

L’Amaco precisa, infine, che sarà comunque garantito il servizio nelle fasce orarie comprese tra le ore 5,00 e le ore 8,00 del mattino e, la sera, dalle 18,00 alle 21,00.