Capire il Coronavirus. Ecco il manuale redatto dall’Università della Calabria

RENDE (CS) – Perché è così importante lavarsi le mani per difendersi da malattie infettive? Come comportarsi quando si viaggia? Perché alcune persone si ammalano sempre e altre sembrano non ammalarsi mai?

Teresa Ting, ricercatrice del Dipartimento di Chimica e tecnologie chimiche dell’Unical, ha curato per Cambridge University Press dei materiali didattici sull’epidemiologia – la scienza che studia come insorgono e si diffondono le malattie – destinati agli studenti delle scuole superiori e distribuiti a insegnanti di tutto il mondo, dopo l’esplosione dell’emergenza Coronavirus.

I testi, in inglese, sono a disposizione anche degli insegnanti italiani, chiamati a proporre alle classi ore di didattica secondo il metodo Clil (Content and Language Integrated Learning), ovvero in lingua straniera.

I materiali sono organizzati in cinque moduli per spiegare ai ragazzi alcuni concetti base dell’epidemiologia e renderli quindi più consapevoli in un mondo che diventa sempre più piccolo, vista la facilità e la velocità degli scambi. Ting e colleghi spiegano, ad esempio, com’è cambiata la mobilità e quanto questo ha inciso sul controllo delle malattie, come comportarsi quando si viaggia, cos’è l’antibiotico-resistenza e perché l’igiene personale può essere decisiva come misura di prevenzione.

I testi sono disponibili qui.