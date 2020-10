Coronavirus, +166 casi nel nuovo bollettino. Più della metà nel cosentino

COSENZA – In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 252.469 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 254.634 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 3.611 (+166 rispetto a ieri), quelle negative 248.858.

Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 516 (31 in reparto; 3 in terapia intensiva, 482 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 614 (577 guariti, 37 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 194 (23 in reparto; 5 in terapia intensiva; 166 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 323 (289 guariti, 34 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 42 (42 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 149 (143 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 28 (4 ricoverati ,24 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 122 (116 guariti, 6 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 840 (42 in reparto; 2 in terapia intensiva; 796 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 437 (416 guariti, 21 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 229 (229 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 117 (116 guariti, 1 deceduto).

I casi confermati oggi sono così suddivisi:

Cosenza: 91, Catanzaro 10, Crotone 14, Vibo Valentia 2, Reggio Calabria 49.