Coronavirus, ordinanza del sindaco di Cosenza su due scuole della città

COSENZA – Leggiamo dalla pagina Farcela sindaco di Cosenza:

«Ricomincia il mio impegno con l’adozione di una Ordinanza contingibile e urgente che dispone la sospensione a partire da domani in via cautelativa, a causa dell’emergenza Covid-19, delle attività scolastiche di alcune classi di due istituti comprensivi della città. Non di tutte le scuole o di tutte le classi, ma solo di alcune per una settimana intanto e fino a quando non avremo l’esito dei tamponi.

Mi dispiace molto sospendere le lezioni in presenza perché ho percepito nei ragazzi, all’inizio dell’anno scolastico, una grande emozione e la voglia di ricominciare. Ma è stato necessario.

Nella città di Cosenza la situazione è sotto controllo ma i casi di contagio in Italia sono in aumento per cui è assolutamente importante rispettare le misure di prevenzione».