Cosenza, nominati il Presidente e i componenti del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2020-2023

COSENZA – Il Consiglio comunale, presieduto da Pierluigi Caputo, ha nominato, dopo la prevista votazione a scrutinio segreto, il Presidente e gli altri componenti del collegio dei revisori dei conti. Al termine dello scrutinio è stato eletto Presidente del collegio dei revisori, con 17 voti, il dottor Andrea Manna che ha avuto la meglio sul dottor Vincenzo Pecora che ha riportato 13 voti. Insieme alla nomina di Manna, che è anche Presidente dell’ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio comunale ha provveduto a ratificare quella degli altri due componenti del collegio: il dottor Giuseppe Caruso e la dottoressa Filomena Galdino che già figuravano nei primi due nominativi sorteggiati dalla Prefettura. Lo scrutinio segreto si è svolto, anche in questa nuova votazione, con la maggior parte dei consiglieri presenti in aula ed altri che, su esplicita richiesta, hanno esercitato il loro diritto di voto dal proprio domicilio. Anche stavolta i consiglieri che avevano fatto richiesta di votare dal proprio domicilio (Anna Fabiano, Francesca Cassano, Alessandra Mauro, Carlo Guccione, Enrico Morcavallo e Sergio Del Giudice) sono stati raggiunti dal segretario generale, avv.Alfonso Rende, e dai due consiglieri indicati come scrutatori dal Presidente del Consiglio Caputo, Vincenzo Granata e Gaetano Cairo, accompagnati da una pattuglia della Polizia Municipale, e hanno deposto la scheda con la loro votazione all’interno di un’urna volante. I voti espressi sono stati in tutto 30 e tutte le schede scrutinate sono risultate valide al momento dello spoglio in aula.

Sul compenso ai revisori, il segretario generale ha ricordato all’assemblea che il compenso previsto, nella discussione susseguitasi in altra seduta di Consiglio, era già stato ridotto del 20%. La delibera sulla nomina dei revisori dei conti, posta ai voti, è stata approvata all’unanimità.