Covid-19, ad Acri attivo servizio di supporto psicologico

ACRI (CS) – L’associazione “Acri Sogna” aggiunge, all’iniziativa della Spesa Sospesa, un ulteriore servizio che riguarda il supporto psicologico.

«Nel vivere quotidianamente questa situazione “innaturale” – si legge nella nota -, molti acresi potrebbero sentire il bisogno di un consulto telefonico in merito. Per questo motivo ringraziamo i professionisti che, in maniera gratuita, hanno voluto dare la loro disponibilità a garantire un supporto psicologico per tutti coloro che ne sentano il bisogno e vogliano usufruirne: Libera Reale, Emanuela Cassavia e Natalia Altomari.

Il problema oggettivo del “coronavirus” diventa problema soggettivo in relazione al vissuto psicologico, alle emozioni e paure che il tema può suscitare nelle diverse persone. Inoltre, la “percezione del rischio” può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni di panico che, non solo sono quasi sempre del tutto ingiustificate, ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti meno razionali e ad un abbassamento delle difese, anche biologiche, dell’organismo.

Tutte le situazioni di emergenza hanno un impatto emotivo e psicologico molto forte sulle persone, pensiamo alla solitudine, alle scuole e palestre chiuse così come altri centri di aggregazione, il mancato contatto con amici e parenti, ecc..inizia a farsi sentire e la mancanza di socializzazione che ne deriva potrebbe avere un impatto psicologico importante. Pertanto teniamo a ringraziare coloro che si stanno adoperando in questo senso e contribuendo all’iniziativa rendendo tutto ciò possibile».

Di seguito, invece, il link per contribuire alla raccolta fondi “Spesa Sospesa”:

https://www.gofundme.com/f/acri-raccolta-fondi-quotspesa-sospesaquot?sharetype=teams&member=4061504&pc=fb_co_campmgmt_m&rcid=r01-1585227664%2C9-1de12d72c3004676&utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fb_co_campmgmt_m