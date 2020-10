Covid, lockdown a San Pietro a Maida. Il sindaco: “Dimostriamo di essere più forti del virus”

Il sindaco di San Pietro a Maida, Domenico Giampà, ha disposto il lockdown nel suo comune in provincia di Catanzaro dal 31 ottobre al 10 novembre dopo che sono stati riscontrati 15 positivi. “Rimanete calmi – rassicura il sindaco in un post su Facebook. “Siamo al lavoro per gestire l’emergenza”, sottolinea Giampà. “Il maledetto virus è entrato nella nostra comunità, ora sta a noi dimostrare di essere più forti!”

Con una ordinanza, il primo cittadino ha disposto la chiusura delle attività commerciali e raccomanda di non uscire se non per necessità di salute e lavoro o altri motivi urgenti. “È un periodo difficilissimo – scrive ancora dalla sua pagina Facebook -sento le vostre ansie, le vostre preoccupazioni e le faccio mie. Ma rimaniamo forti ed uniti, lo siamo sempre stati e insieme verremo fuori da questo brutto periodo”.

“Mi è piaciuto molto il senso di solidarietà nei confronti delle famiglie dei soggetti contagiati, una prova di grande maturità che mi rende orgoglioso di essere vostro Sindaco”, rivolgendosi ai concittadini che lo seguono sui social.

Disposta anche la chiusura di tutte le attività come parrucchieri, barbieri ed estetisti, delle attività di vendita al dettaglio, dei call center e delle ville comunali. Resteranno aperte solo le farmacie e le attività commerciali che riguardano generi alimentari e prodotti di igiene per la persona e la casa e i tabacchi. Anche i pub e i ristoranti potranno svolgere attività solo di asporto, preferibilmente consegna a domicilio.

Sarà consentita anche la consegna di fiori al cimitero, esclusivamente con prenotazione telefonica, in occasione della commemorazione dei defunti. Restano aperti, ma solo su appuntamento, gli studi professionali, oltre ai servizi bancari, postali e di spedizione.