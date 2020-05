Fase 2, Santelli: «incontro cordiale e propositivo con Conte»

COSENZA – «Ho appena avuto un incontro cordiale e propositivo con il Presidente Conte. Al centro della discussione la Calabria e le sue reali necessità. Abbiamo parlato di sblocco delle opere pubbliche, di sanità, di Fase 2. Abbiamo parlato di una Calabria nuova, che ha grande voglia rilanciarsi, ripartire e stupire. Per questo ho chiesto un’attenzione particolare che purtroppo in tutti questi anni spesso è mancata.

Dobbiamo recuperare anni di sviluppo mancato e dobbiamo farlo presto, anche attraverso una costruttiva sinergia tra Governo e Regione. Non c’è più tempo». Così con un posti su Facebook Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.