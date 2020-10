Fausto Sposato riconfermato alla guida degli infermieri di Cosenza

COSENZA – All’unanimità, dopo tre giorni di voto, l’Opi – Ordine professioni infermieristiche di Cosenza, ha rinnovato il Consiglio direttivo. Presidente per i prossimi quattro anni è, ancora una volta, Fausto Sposato che ha portato per mano colleghi ed operatori negli scorsi anni. Insieme a lui Marco Laratta, vicepresidente; Adriana Imbrogno segreatario e Fabrizio Chiappetta tesoriere. Angela Greco invece ricoprirà l’importante ruolo di presidente dell’Albo speciale. Nel consiglio eletto, infine, Giuseppe Bonasso. Buona la partecipazione al voto.

«Come fatto in questi anni continueremo, insieme a tutta la squadra, lo sviluppo delle politiche professionali e ci impegneremo nel difficile compito dell’infermiere di comunità. L’attenzione, sempre costante, alle tematiche della professione e l’impegno continuo verso un miglioramento, in ogni ambito, del nostro ruolo. Oggi apprezzato e riconosciuto», ha affermato il presidente Sposato dopo la sua rielezione.

Da qui il ringraziamento pubblico e doveroso verso «tutti i colleghi che hanno votato e quelli che quotidianamente sono impegnati, nel pubblico e nel privato, allo svolgimento della professione nel migliore dei modi. Fiducia e impegno sono il nostro motto», ha rimarcato Sposato.

«Un futuro migliore», questo l’auspicio di Sposato

«La professione infermieristica ha assunto un ruolo importante, fondamentale ed imprescindibile per la situazione sanitaria nella provincia di Cosenza ed in Calabria. Per questi motivi – la chiosa di Fausto Sposato –, l’Opi continuerà ad esercitare quel ruolo completo attraverso cui identificarsi e lavorare con profitto».