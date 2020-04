FenImprese Cosenza “incontra” le PMI per discutere di sfide ed opportunità nel post covid-19

COSENZA – Ai tempi del covid-19 la comunicazione via web è diventata il principale canale anche per le associazioni di categoria, e se poi queste associazioni devono far sentire la loro voce alle PMI ed ai vari imprenditori locali, impegnati nelle prossime settimane, ad una probabile seppure lenta ripartenza, allora il tutto assume connotati anche di discreta importanza. FenImprese Cosenza, associazione di categoria, nata con lo scopo di dare supporto alle imprese, ha deciso di “incontrare” virtualmente i propri associati e chiunque voglia avere maggiori informazioni sulla fase che dovrebbe portare l’Italia a ripartire, con un occhio di riguardo alle aziende. In queste settimane FenImprese è impegnata con una serie di webinar che stanno coinvolgendo tutte le sedi nazionali dell’associazione Nazionale Datoriale e adesso questo “tour” virtuale della penisola toccherà la sede cosentina.

Il confronto- dibattito, andrà in onda sulla pagina Facebook ufficiale “FenImprese Cosenza” venerdi 10 Aprile alle ore 15:00, insieme al Presidente provinciale di Cosenza, Alessandro Benedetto, anche i rappresentanti cosentini dell’associazione Carmine Le Pera e Francesco Spina, con loro a dialogare sulle “sfide ed opportunità che le imprese avranno nel post Covid-19”, ci sarà anche il Sindaco di Santa Sofia d’Epiro, Daniele Sisca. Si parlerà anche di Finanziamenti e Bandi riservati alle imprese e di come cambierà il modo di lavorare dopo la quarantena. L’Associazione a carattere Nazionale, guidata dal crotonese Luca Vincenzo Mancuso, sarà rappresentata anche da vari esponenti, in particolar modo dal Direttore Marketing FenTech, Vincenzo Romano: con lui si parlerà dell’importanza e delle eventuali opportunità dell’utilizzo dei social per la comunicazione durante questa emergenza, dell’opportunità per le PMI di ampliare e migliorare il lavoro a distanza e delle opportunità di crescita delle vendite online. Il tutto in un incontro – confronto che darà anche agli utenti collegati di esprimere i propri pareri e porre domande ai rappresentanti di FenIprese.