Frecciargento Sibari-Bolzano, da Cosenza istituito servizio Amaco per stazione di Torano-Lattarico

COSENZA – Il Sindaco Mario Occhiuto ha istituito, di concerto con l’Amministratore Unico di Amaco SPA, Paolo Posteraro, il servizio Al Volo per la stazione di Torano-Lattarico a beneficio di quanti da Cosenza partiranno con il treno Frecciargento Sibari-Bolzano o, con lo stesso treno, torneranno da fuori città. Il servizio al Volo per la stazione di Torano-Lattarico e da quest’ultima a Cosenza, sarà a chiamata e su prenotazione ed è un’estensione dello stesso servizio che Amaco garantisce, per conto dell’Amministrazione comunale di Cosenza, per i collegamenti con l’aeroporto di Lamezia Terme e la stazione di Paola. Il costo del servizio è di 10 euro a corsa. Per informazioni e prenotazioni basta chiamare il numero di telefono 3334251011. La fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla stazione di Torano-Lattarico sarà operativa da venerdì 17 luglio. La partenza è prevista alle 6,56 del mattino, mentre il rientro è alle ore 22,00. In 3 ore e 44 minuti si raggiunge Roma Termini. In 8 ore Bolzano. “Abbiamo aderito con convinzione – ha sottolineato il Sindaco Mario Occhiuto – alla battaglia condotta dal leader del Movimento dei diritti civili Franco Corbelli che, con caparbietà, ha ottenuto la storica fermata del Frecciargento Sibari-Bolzano alla stazione di Torano-Lattarico. Logico essere consequenziali, prevedendo, con la preziosa collaborazione di Amaco, l’istituzione del servizio Al volo, per agevolare i cosentini a raggiungere la stazione per salire sul Frecciargento direzione Nord e per tornare a Cosenza da fuori città”. Il leader del Movimento Diritti civili Franco Corbelli ha rivolto al Sindaco Occhiuto un messaggio di ringraziamento “per questa nuova importante opportunità che offre alla città e a tutto l’hinterland. E’ questa – ha aggiunto Corbelli – un’altra importante iniziativa che si riesce a realizzare, grazie al Sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, che ha, tra i primi e più importanti rappresentanti istituzionali, accolto la richiesta ad aderire e sostenere la temporanea fermata a Torano, in attesa della realizzazione del grande progetto ferroviario e viario di Settimo, Rende e Università della Calabria”. Il Sindaco di Cosenza e Franco Corbelli si sono sentiti più volte in questi giorni e hanno concordato il collegamento tra la stazione di Torano Lattarico e la città di Cosenza e l’area urbana. “Il Sindaco Occhiuto – ha detto ancora Corbelli nel suo messaggio di ringraziamento – ha ancora una volta dimostrato tutto il suo amore per la nostra città che non perde mai occasione di dotare di ogni servizio utile, innovativo e di farla diventare, con tutte le sue iniziative creative, culturali, artistiche e sociali, sempre più città modello del Mezzogiorno e non solo”.