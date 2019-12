Informa studenti, Roberta De Rose nuova presidente

Rende (CS) – Passaggio di testimone per “Informa Studenti Farmacia”, storica associazione studentesca dell’Università della Calabria. Maximiliano Lorenzano presidente da ormai 4 anni cede la poltrona alla neo eletta al Consiglio di Dipartimento del DFSSN Roberta De Rose.

Classe ’97, studentessa al quarto anno di Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, Roberta De Rose si appresta a prendere il timone di una delle associazioni studentesche più longeve dell’UniCal. Unica associazione presente nell’Edificio Polifunzionale, “Informa Studenti Farmacia” negli anni si è consolidata come porto sicuro per gli studenti del Dipartimento di Farmacia, Scienze della Salute e della Nutrizione e, in generale, per tutti gli studenti dell’UniCal. Dopo l’ottimo risultato elettorale, che ha visto la De Rose protagonista con oltre 140 preferenze personali, i membri di Informa Studenti Farmacia all’unanimità hanno dato fiducia alla studentessa originaria di Rose. Prima presidentessa “rosa” nella storia dell’associazione, Roberta De Rose sottolinea la sua volontà nel proseguire l’ottimo lavoro già svolto dai suoi predecessori. “E’ un’emozione forte poter essere alla guida di un gruppo che ha riposto e continua a riporre nella mia persona la massima fiducia. Svolgerò il mio lavoro con il massimo dell’impegno e dell’umiltà, prerogative che da sempre hanno contraddistinto Informa Studenti Farmacia”.

Anche il presidente uscente Lorenzano augura buon lavoro alla nuova presidentessa: “Non abbiamo mai avuto dubbi. Roberta è una persona dedita al lavoro e dal grande senso di responsabilità. Sono sicuro che, la maturità dimostrata negli anni darà i suoi frutti in questa nuova avventura che la vedrà protagonista”. Lista #Noi, quindi, che cambia rotta e punta su una donna per il consolidamento ulteriore di “Informa Studenti Farmacia”.