Mendicino, Mariangela Caserta responsabile comunale per il Dipartimento Pari Opportunità e disabilità

COSENZA – È arrivata questa mattina la conferma da parte di Maria Jose Caligiuri, in qualità di responsabile regionale del Dipartimento Disabilità e Pari Opportunità della Calabria, della nomina di Mariangela Caserta a responsabile comunale della città di Mendicino per il Dipartimento delle Pari Opportunità e disabilità.

Compito del Dipartimento è quello di approfondire temi, aprire confronti, accendere i riflettori su tematiche che spesso, in molti, non reputano prioritarie. Organizzeremo riunioni, convegni, seminari ed eventi sui temi di competenza del dipartimento, utilizzando ogni sede disponibile e non solo di tipo istituzionale.

La Caserta da anni è vicina ai temi legati al sociale e precedentemente ha ricoperto anche l’incarico di responsabile del Coordinamento Donne delle Acli provinciali di Cosenza.