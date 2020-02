Osteria coriglianese primo locale del territorio ad aderire a Campagna Amica Coldiretti

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Già ampiamente impegnato nell’offrire ai propri clienti il meglio in termini di qualità, accoglienza e geolocalizzazione dei prodotti, Osteria Civico 88 (sita in via Provinciale, 88 – Corigliano Rossano, Cs) da oggi si conferma ancora di più amica dei prodotti made in Calabria diventando il primo ristorante di tutta l’area urbana coriglianese e non solo ad aderire all’iniziativa Fondazione Campagna Amica promossa da Coldiretti.

Nata nel 2008 con l’intento di realizzare iniziative volte ad esprimere pienamente il valore e la dignità dell’agricoltura italiana, Fondazione Campagna Amica sostiene l’agricoltura italiana nei tre ambiti principali della vendita diretta, del turismo, e dell’ecosostenibilità, costituendo un punto di riferimento per chiunque sia interessato ai destini dell’ambiente e del territorio, della qualità dei consumi e degli stili di vita. Per questo Campagna Amica organizza e promuove i punti di eccellenza della filiera agricola italiana dal produttore al consumatore e a km zero, valorizza e fa conoscere i prodotti tipici del nostro territorio. «Abbiamo deciso di sposare senza tentennamenti questa meravigliosa iniziativa perché crediamo nelle potenzialità del nostro territorio, della cucina e dell’agricoltura calabrese per portare i prodotti direttamente dal produttore ai nostri clienti. Confidiamo nel fatto che valorizzando le nostre risose si possa arrivare ad una rete di giovani imprenditori che diano lustro a questa terra», spiega lo staff di Osteria Civico 88 che sabato 22 febbraio sarà presente all’agrimercato Campagna Amica di Rende. «A tal proposito teniamo a ringraziare i produttori partner che hanno già deciso di collaborare con noi e quelli che decideranno di unirsi a questa rete». «E’ una sfida – aggiungono con soddisfazione -, un percorso magari all’inizio non semplice, ma che intraprendiamo con grande entusiasmo e consapevolezza, così come la scelta di affiancarci a FoodIta, piattaforma online dedicata alle specialità enogastronomiche prettamente made in Italy attraverso un procedimento a filiera corta, direttamente dal produttore al consumatore, per far conoscere i prodotti calabresi, e non solo, anche al di fuori della Calabria e dei confini nazionali».