Referendum e amministrative, calabresi alle urne

CATANZARO – Dalle 7 di questa mattina fino alle 23 di questa sera e dalle 7 fino alle 15 di domani in Italia si vota per il referendum costituzionale in materia di riduzione dei parlamentari, oltre che in alcune regioni per le elezioni suppletive per il Senato della Repubblica (collegi di Sardegna e Veneto) e per la scelta del presidente della Regione ed il rinnovo del Consiglio regionale (Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania, Puglia e Valle d’Aosta).

In Calabria urne aperte anche per le elezioni amministrative di 72 comuni (16 della provincia di Catanzaro, 18 in provincia di Cosenza, 5 a Crotone, ben 21 a Reggio Calabria e 12 a Vibo Valentia).

Fra questi le attesissime sfide dei comuni capoluogo di provincia Reggio Calabria e Crotone, oltre quelle di quattro grandi comuni con popolazioni superiore ai 15000 abitanti (Castrovillari, San Giovanni in Fiore, Cirò Marina e Taurianova).