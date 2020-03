Restare a casa per il Coronavirus, a San Marco Argentano scatta maratona letteraria

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – Questi giorni difficili dove l’imperativo è restare a casa per il bene comune si possono tradurre in una grande opportunità per riscoprire il valore della lettura. Per questo motivo il Comune di San Marco Argentano (Cs) ha deciso di far partire una maratona letteraria che sarà trasmessa sull’account Facebook della Biblioteca della città normanna.

«È una bella possibilità – commenta il Sindaco, Virginia Mariotti -, per valorizzare l’importanza della lettura che, mai come in questi momenti, può venirci in aiuto. Inizieremo con il libro “Buonasera, Francesco il Primo Papa Social” scritto dal nostro concittadino, Antonio Modaffari che ha lanciato l’idea di questa maratona letteraria. Non una scelta casuale, ma un modo per rivolgere al Santo Padre gli auguri visto che, proprio in questi giorni, ricorrerà il settimo anniversario della sua elezione. Sarebbe bello-conclude Mariotti- che, sfruttando i nostri canali social, i cittadini fossero protagonisti di questa iniziativa avanzando delle proposte di lettura. Noi ci siamo, uniti supereremo questo momento».