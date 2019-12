Rossana Muraca presenta “Il mio Mark Caltagirone (sotto l’albero)”

COSENZA – “Il mio Mark Caltagirone (sotto l’albero)”, il primo libro della giornalista calabrese Rossana Muraca, nasce come naturale conseguenza di una rubrica nata per gioco sui social network. Sulla scia del caso televisivo “Pamela Prati e Mark Caltagirone”, i racconti del prontuario sentimentale, diventano lo specchio di una società traballante, precaria nelle relazioni, che si muove tra filtri e finzioni, tra app ed apparenze, che viaggia su due binari: reale e virtuale.

La presentazione del volume si terrà venerdì 20 dicembre 2019, alle 17 e 30 al Talent Garden Cosenza.

L’autrice dialogherà insieme al giornalista della Gazzetta del Sud Antonio Sergi.

I racconti natalizi analizzano i tanti Mark in versione Babbo Natale, e rappresentano la base di un progetto che nasce con l’obiettivo più ampio di parlare in maniera stimolante e riflessiva di Amore e di nuovi linguaggi. All’interno del volume, infatti, è possibile trovare anche il glossario: “Parlami d’Amore”, raccolta di termini e modi di dire, tratti dai linguaggi emotivo-sentimentali della NET generation e venuti fuori dagli identikit dei Mark Caltagirone di turno, nelle due stagioni della rubrica.

“Il mio Mark Caltagirone (sotto l’albero)” edito da Teomedia, mette insieme in un’edizione speciale, 22 racconti, di cui 11 inediti, accompagnati dalle illustrazioni di Arianna d’Agostino, in arte Aria. Il libro è inoltre sostenuto dalla prefazione della mediatrice familiare, Mariacristina Ciambrone, ironizza sì sugli uomini ma mette in discussione anche le donne sempre più in carriera e determinate ma pur sempre sognatrici alla ricerca di un Mark, non in versione “principe blu digitale” ma in versione “principe verde speranza”.

Sull’autrice

Rossana Muraca, giornalista made in Calabria, originaria di Bianchi (CS). Nella storica tv di Metrosat, poi diventata Prima Tv, ha mosso i suoi primi passi nel giornalismo video, conducendo Tg e format come: “Curiosità 2.0” e “Calabria che lavora”. Successivamente è stata corrispondente e videoreporter, da Cosenza e provincia, per la tv calabrese: LaC Tv. Ha collaborato inoltre, e tuttora collabora, con la società di produzioni televisive WDI. Tante le collaborazioni come redattrice per quotidiani, giornali on line e blog: da ottoetrenta.it, a: “iO Donna”, il femminile del Corriere della Sera per finire a MBenessere, blog dedicato al mondo della salute e della bellezza. Appassionata anche di arte, costume e moda ha curato la comunicazione ed i contenuti di due blog di “Cose Belle Festival 2017” e “Cosenza Fashion week 2018”. Rossana Muraca, dalla personalità versatile, divoratrice di musica e bellezza, si definisce una “giornalista-creativa”. Attualmente ideatrice e redattrice della rubrica social: “Il mio Mark Caltagirone”, racconta con ironia e realismo, il mondo maschile alle prese con l’Amore e i social network. La rubrica social ha anche un suo spazio in radio su RLB Radioattiva, nel contenitore “Taxi Driver”.