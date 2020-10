Scuola, Federazione di cattolici chiede didattica a distanza a settimane alterne

COSENZA – Pe raffrontare l’emergenza coronavirus si registra la proposta di misura anti Covid-19 di Federazione di cattolici – Rende formalizzata attraverso una missiva aperta indirizzata alla Giunta regionale.

«Per le caratteristiche peculiari del pendolarismo degli studenti calabresi delle scuole secondarie di secondo grado, considerato il congestionamento dei mezzi di trasporto pubblico ad alto rischio di contagio, si propone di attivare la didattica a distanza a settimane alterne alla presenza per gli studenti di ogni singola classe residenti fuori dai comuni di ubicazione degli Istituti scolastici frequentanti, per scaglionare l’afflusso delle persone sui mezzi di traporto pubblico». Questo quanto scritto nella nota scritta da Carlo Rinaldo in rappresentanza del gruppo.