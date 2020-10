Scuole chiuse mercoledì 7 ottobre a Cosenza per il passaggio del Giro d’Italia

COSENZA – Il sindaco di Cosenza Mario Occhiuto ha emanato un’ordinanza con la quale ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, comprese le scuole materne e gli asili nido, presenti sul territorio comunale, per mercoledì 7 ottobre, in occasione del passaggio in città della V tappa (la Mileto-Camigliatello Silano) del “103° Giro d’Italia”. Nell’ordinanza del Sindaco si precisa che il provvedimento si intende esteso anche al personale scolastico, sia docente che A.T.A.

L’ordinanza si è resa necessaria a seguito dei provvedimenti adottati per consentire il passaggio del Giro d’Italia e riguardanti la chiusura al traffico veicolare di diverse strade cittadine interessate sia dal transito dei ciclisti che dei mezzi al seguito della carovana rosa. Misure che avranno notevoli ripercussioni sulla viabilità dell’intero territorio comunale. Con l’ordinanza del Sindaco Occhiuto si è, pertanto, ravvisata la necessità di adottare misure a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di veicoli e persone sul territorio, attraverso la chiusura delle scuole, in modo da garantire le necessarie condizioni di sicurezza. (Foto di repertorio: Giro d’Italia 2017)