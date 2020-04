Scuole chiuse per il coronavirus, a Cosenza e Rende i carabinieri consegnano i tablet agli studenti

COSENZA – Carabinieri sempre in prima linea nell’ambito dell’iniziative a sostegno della popolazione nell’attuale situazione epidemica. Questa mattina i militari dell’Arma i Carabinieri delle Compagnie di Cosenza e Rende hanno consegnato i tablet per la formazione a distanza agli alunni dell’Istituto Comprensivo “Rende Centro”.

L’iniziativa, nata dalla sinergica collaborazione tra la dirigenza scolastica ed il Comando Provinciale di Cosenza, consente di garantire agli studenti sprovvisti di strumenti informatici di interagire con la piattaforma del piano di studi scolastico, dando piena continuità al diritto allo studio.

L’esigenza di una consegna porta a porta che non violasse le prescrizioni volte a limitare i casi di contagio, era stata segnalata dalla dirigente scolastica, prof.essa Barbuscio Maria Teresa, la quale non sapendo come far recapitare i dispositivi agli studenti, si è rivolta direttamente ai Carabinieri della vicina Stazione. L’Arma, da sempre punto di riferimento per la comunità, ha risposto con entusiasmo e piena disponibilità all’inusuale richiesta, impegnandosi nella delicatissima missione finalizzata a garantire il diritto allo studio sancito dall’art. 34 della Costituzione Italiana.

I militari, dopo aver prelevato i tablet presso le aule dell’Istituto, si sono così recati presso le abitazioni degli studenti che hanno risposto con sorpresa e profonda gratitudine alla singolare iniziativa grazie alla quale potranno continuare a seguire da casa le lezioni nel rispetto del distacco sociale imposto dalla normativa anti-contagio.