SupportiAMO Acri, iniziativa di FenImprese a sostegno delle

ACRI (CS) – FenImprese Acri ha lanciato l’iniziativa “SupportiAMO”, tesa a favorire il commercio “sotto casa” per permettere alle attività della città di “respirare” in attesa degli aiuti che dovrebbero arrivare a breve dal governo.

«Abbiamo nello stesso tempo apprezzato – spiegano in una noto i promotori – il messaggio lasciato dal primo cittadino, Pino Capalbo, il quale sulla propria Fan Page ha invitato i cittadini a “sostenere le attività di bar, ristoranti, pizzerie e pub”» ma anche le pasticcerie ed in generale le attività commerciali del territorio attraverso il servizio d’asporto.

«Il tessuto economico – prosegue la nota – è collegato e dunque il danno che si verrebbe a creare coinvolgerebbe tutti, senza distinzione. Pensiamo ad esempio ai negozi di abbigliamento che nonostante siano aperti vedono un crollo delle vendite, dato anche dall’assenza di eventi, celebrazioni e manifestazioni. Pensiamo ai fotografi ma anche ai produttori di materie prime, ai rappresentanti. In linea di massima siamo tutti coinvolti. Ecco perché dobbiamo limitare i danni e dunque, in attesa degli aiuti che spetterebbero a tutte le categorie, andiamo a pranzo nei locali della nostra città, compriamo da asporto e scegliamo anche la consegna a domicilio. Piccoli gesti per salvare la nostra economia. Perché nessuno si salva da solo».