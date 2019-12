TGR Calabria, Riccardo Giacoia nominato vice caporedattore

COSENZA – Riccardo Giacoia, 57 anni, è stato nominato vice caporedattore della Tgr Calabria. Dal 23 dicembre la nuova qualifica diventerà esecutiva. Giacoia è, attualmente, inviato della testata giornalistica regionale calabrese, e, in questo suo ruolo è stato anche al TG1 e, da anni, è l’inviato di riferimento di TV7 e degli Speciali TG1 in Calabria. Riccardo Giacoia ha cominciato il lavoro di giornalista in giovane età, tra quotidiani, anche nazionali, e “Telespazio”, l’emittente regionale di Tony Boemi che ha fatto scuola nel mondo televisivo calabrese. Il neo vice caporedattore è figlio d’arte: suo papà è una della grandi firme del giornalismo televisivo Rai Emanuele Giacoia, già caporedattore Tgr Calabria, ma anche “voce” nazionale di “Tutto il calcio minuto per minuto”.