Unical, ammissioni lauree magistrali al via. Confermati corso di laurea e master in intelligence

RENDE (CS) – Sono partite ieri le iscrizioni ai corsi di laurea magistrale dell’Università della Calabria, con scadenza fissata al 18 settembre

Qui tutti dettagli su ammissione, agevolazioni e borse di studio 👉 bit.ly/32sBcak

Anche quest’anno l’Università della Calabria si conferma uno dei capofila nazionali negli studi in intelligence nel nostro Paese. Sono aperte da ieri, giovedì 27 agosto, le iscrizioni al corso di laurea in intelligence e analisi del rischio per l’a.a. 2020-2021. Le domande di iscrizione vanno presentate mediante il portale dell’Ateneo, entro e non oltre, venerdì 18 settembre alle ore 12. Di seguito il link di riferimento con cui inoltrare la domanda: https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/uocsdfpl/sdfpl/ammissione1819/bandilm/. Al corso, il primo ad essere stato attivato in Italia avviato nel 2018-2019, si può accedere con laurea triennale conseguita nelle più diverse discipline, con possibilità di sbocco occupazionale nel campo della sicurezza pubblica e privata quali analisti di intelligence. “In un mondo complesso, occorre sviluppare competenze specifiche sempre più indispensabile per selezionare le informazioni rilevanti e anticipare le minacce in modo da ridurre i rischi legati alla sicurezza che investe molteplici ambiti, da quello economico a quello ambientale, da quello energetico a quello criminale” ha affermato il docente referente del Corso di laurea Mario Caligiuri, che è anche il Direttore del Master in Intelligence le cui iscrizioni saranno possibili a partire da lunedì 31 agosto e sino a venerdì 30 ottobre 2020. A questo percorso di studi si accede con la laurea magistrale in tutte le discipline. Anche questo percorso di studi è stato il primo ad essere avviato in Italia, risalendo al 2007 e nato sotto la sollecitazione del presidente emerito della Repubblica Francesco Cossiga.

Per ulteriori informazioni, si comunica che il bando sarà disponibile appunto dal 31 agosto sempre sul portale dell’Ateneo al seguente sito: https://www.unical.it/portale/ateneo/amministrazione/aree/assar/postlaurea/master/