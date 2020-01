Unical, la squadra di Leone. Per la prima volta due donne prorettore

RENDE (CS) – Il rettore dell’Università della Calabria, Nicola Leone, ha scelto i delegati che lo affiancheranno nel governo dell’ateneo per raggiungere gli obiettivi di mandato. Una squadra nella quale spicca la componente femminile in posizioni apicali, così come previsto nel programma elettorale. Doppio incarico al femminile nel ruolo di prorettore: il rettore Leone ha infatti scelto le docenti Maria De Paola, già direttore del dipartimento di Economia, statistica e finanza “Giovanni Anania”, e Patrizia Piro, del dipartimento di Ingegneria civile, che fu candidata a rettore nella precedente competizione elettorale. Nella storia cinquantennale dell’Unical non c’era mai stato un prorettore donna; questa volta le donne al vertice sono due, anzi tre con la direttrice generale Giancarla Masè.

«Abbiamo operato esattamente nella direzione che avevamo promesso – sottolinea il Rettore – anche in merito al decentramento dei poteri: abbiamo scisso le varie deleghe per avere una squadra ampia ed evitare l’accentramento delle cariche. Ad esempio, la delega in Ricerca e trasferimento tecnologico è stata divisa in quattro deleghe: Ricerca, Trasferimento tecnologico, Progettazione di ricerca, Laboratori e infrastrutture di ricerca. Il prorettore delegato al centro residenziale, inoltre, non si occuperà anche del Diritto allo studio, che viene attribuito ad un delegato ad hoc».

«Con la designazione dei delegati – commenta il rettore Nicola Leone – l’Università della Calabria si impegnerà ancora di più nel perseguimento della propria missione, quella di essere una istituzione pubblica di riferimento di qualità, dove il talento è valorizzato e messo in campo per contribuire alla crescita culturale delle nuove generazioni. Nelle scelte mi sono basato su competenze, qualità e impegno, fiducioso che i colleghi che mi affiancheranno in questi sei anni riusciranno a portare a termine gli obiettivi programmatici. Ad ognuno dei delegati va un sentito ringraziamento per aver accettato, in ottica di servizio, un impegno gravoso e la mia gratitudine per tutto quello che faranno per la nostra comunità accademica».

Questa la squadra dei delegati:

Prorettori

– Prorettore vicario: Maria De Paola

– Prorettore al centro residenziale: Patrizia Piro

Delegati

– Didattica: Francesco Scarcello

– Ricerca: Cesare Indiveri

– Trasferimento tecnologico: Maurizio Muzzupappa

– Missione sociale: Antonio Costabile

– Rapporti con gli enti territoriali: Vincenzo Pezzi

– Orientamento in ingresso: Angela Costabile

– Orientamento in itinere: Valeria Pupo

– Placement e fundraising: Andrea Lanza

– Progettazione della ricerca: Francesco Valentini

– Laboratori e infrastrutture di ricerca: Alessandra Crispini

– Dottorato di ricerca: Maria Carmela Cerra

– Diritto allo studio: Gianpaolo Iazzolino

– Pari opportunità: Giovanna Vingelli

– Affari legali: Fabrizio Luciani

– Monitoraggio degli indicatori strategici: Damiana Costanzo

– Controllo dell’attuazione del programma: Marco Manna

– Valutazione delle performance e controllo di gestione: Maria Teresa Nardo

– Relazioni sindacali: Vincenzo Ferrari

– Marketing: Gaetano Miceli

– Patrimonio e programmazione edilizia: Fabrizio Greco

– Ambiente: Raffaele Zinno

– Protezione e controllo dei campi elettromagnetici: Sandra Costanzo

– Polo d’infanzia: Simona Perfetti

– Sport: Piero Guido e Giuseppe Pellegrino

– Spettacolo: Roberto De Gaetano

– Rete GARR: Angelo Furfaro

– Energy manager: Vittorio Ferraro

Delegati per l’Internazionalizzazione

– Coordinamento delle azioni di internazionalizzazione extra-europee: Giancarlo Fortino

– Coordinamento delle azioni di internazionalizzazione per l’Europa: Luigi Boccia

– Relazioni internazionali con Messico, Honduras e Paraguay: Natale Arcuri

– Relazioni internazionali con India: Maria Laura Corradi

– Relazioni internazionali con Repubblica Dominicana, Cuba e Costa Rica: Lorenzo Caputi

– Relazioni internazionali con Ecuador: Salvatore Straface

– Programma Erasmus: Alberto Di Renzo