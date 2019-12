Unical, Martirano prima vicepresidente donna del CDS

RENDE (Cs) – Si è tenuta lo scorso 5 dicembre la seduta ordinaria del Consiglio degli Studenti in cui Liliana Martirano è diventata vicepresidente del Consiglio.

Frequenta il Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica ed è attualmente in carica per il secondo mandato come Rappresentante degli Studenti in seno al Consiglio del Dipartimento DIMES.

Eletta con la lista Rinnovamento è Futuro, aderisce all’associazione RDU – Rinnovamento Democratico Universitario che conta il secondo gruppo più numeroso in seno al CdS e, con questo risultato, rafforza la sua influenza crescente all’interno del Campus di Arcavacata.

“Ringrazio tutti, a cominciare dal Presidente Mazza, per la fiducia riposta nei miei confronti – dichiara Martirano – Sono in CdS da ormai tre anni e mezzo, e sono pronta più che mai a mettere a disposizione del Consiglio e di tutti gli studenti da esso rappresentati la mia esperienza, il mio impegno, il mio entusiasmo e la mia voglia di fare”. “Tanto è stato fatto ma tanto c’è ancora da fare: non fermatevi là dove siete arrivati” è l’auspicio con cui conclude il suo primo intervento da vicepresidente.