Unical, verso l’avvio della didattica online per il secondo semestre

RENDE (CS) – Per fronteggiare l’attuale emergenza e contenere le possibilità di contagio del coronavirus COVID-19, l’Università della Calabria erogherà online gli insegnamenti previsti per il secondo semestre, a partire dal prossimo 16 marzo e finché non sarà possibile riprendere normalmente la didattica in presenza.

Sarà utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, che consente lo streaming delle lezioni e che fornisce strumenti per comunicazioni interattive, condivisione di schermo e lavagne virtuali, e condivisione di materiale didattico multimediale (testi, video di lezioni, …). Nei corsi di studio che già utilizzavano piattaforme per la condivisione di materiale didattico, Microsoft Teams si affiancherà ad esse.

Utilizzando Microsoft Teams, a ciascun insegnamento sarà associata una comunità virtuale costituita dal docente dell’insegnamento e dagli studenti, chiamata team. Qui si potrà interagire con il docente e seguire il corso, le cui lezioni saranno di norma trasmesse sui canali del team nel normale orario già stabilito per la nostra usuale erogazione dei corsi.

Già nella prossima settimana alcuni insegnamenti partiranno in via sperimentale. Studentesse e studenti sono quindi invitati a consultare le pagine web e gli altri canali di comunicazione del proprio dipartimento (o del corso di studio) per gli avvisi sui corsi che inizieranno già nei primi giorni della prossima settimana.

Le informazioni sul software e su come accedere con le proprie credenziali istituzionali sono disponibili al seguente link:

Il software Teams per la didattica online