unitisivince, Csi Calabria e Confidi Calabria unite per ripartire

Il CSI CALABRIA al fianco delle società sportive, associazioni sportive dilettantistiche, oratori, palestre, piscine, centri sportivi, circoli e strutture affiliate attraverso la sottoscrizione della convenzione #insiemesivince con il CONFIDI Calabria, ente mutualistico, senza scopo di lucro nato dalla solidarietà di diversi imprenditori.

Obiettivi della convenzione

«Conoscendo tutti gli strumenti finanziari e (specialmente nella convivenza tra banche e imprese), il Confidi Calabria è in grado di favorire operazioni di finanza innovativa, anche delle misure straordinarie per l’emergenza Covid-19 e renderle fruibili per le associazioni affiliate al CSI». Inoltre, come si legge nella nota stampa, «grazie a una relazione di massima collaborazione con l’impresa, instaurata nell’ottica di una maggiore trasparenza e correttezza nei rapporti, si riesce a migliorare il rapporto fiduciario con le banche e a ottenere un appoggio consono alle necessità. Facendo da garanzia tra le banche e le società per la concessione di contributi sui finanziamenti all’impiantistica sportiva, alla richiesta di mutui liquidità, a sospensione rate… La via per uscire da questa grave emergenza è quella di fare squadra, perché solo #insiemesivince».