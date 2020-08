13 positivi, frazione di Oppido Mamertina dichiarata zona rossa

OPPIDO MAMERTINA (Rc) – Dalla scorsa notte la piccola frazione di Messignadi di Oppido Mamertina é stata dichiarata “zona rossa” con apposita ordinanza della Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli. Ordinanza che impone la limitazione degli spostamenti da e per Messignadi, che ha una popolazione di 600 abitanti.

La decisione è scattata dopo che si è scoperto che ben 13 persone sono risultate positive al Covid 19, tutti componenti di cinque nuclei familiari entrati in contatto con una donna che dopo giorni di febbre è stata sottoposta a tampone risultato poi positivo. Tutti gli altri sono stati contagiati dalla donna perché entrati in contatto con lei. Adesso si cerca di capire come la donna, che ha 80 anni, possa essere stata contagiata e da chi.

Da due giorni Polizia locale e carabinieri, insieme alle autorità sanitarie, stanno verificando la catena dei contatti che i positivi hanno avuto con altre persone nella zona. Molti i tamponi già fatti e molti quelli programmati anche ad Oppido Mamertina per oggi e per domani a cominciare da alcuni centri residenziali per anziani e case di accoglienza, compresa la Rsa dell’ospedale cittadino.

Il sindaco di Oppido, Bruno Barillaro, invita tutti alla calma auspicando la massima collaborazione dei cittadini, ma sono in molti a temere un’ulteriore diffusione dei contagi.