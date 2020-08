25enne perde la vita sulla strada provinciale 92

GIRIFALCO (CZ) – Un ragazzo di 25 anni, Rocco L’orario, ha perso la vita in un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale 92, che collega i territori dei comuni di Girifalco e Caraffa. Il giovane era in sella ad una moto da cross, quando per cause che sono in corso d’accertamento si è scontrato con una Chrysler Gran Voyager, condotta da una persona di Cortale. Il giovane nonostante l’intervento immediato dei sanitari del 118 è morto sul colpo. Illeso il conducente della vettura. Sul tragico incidente indagano i carabinieri di Girifalco.