A Cosenza un’altra vittima di coronavirus: era di Casali del Manco

La donna aveva altre patologie pregresse e prima del ricovero in ospedale, dimorava nella casa per anziani “L’incontro ” in località “Spezzano Piccolo“.

“ Con sentito dolore, annunciamo alla cittadinanza tutta la dipartita di una nostra concittadina con Covid-19!”, scrive in un post su Facebook il Comune di Casali del Manco.

“ La stessa soggiornava presso la struttura “L’Incontro”, in loc. Spezzano Piccolo, e nella notte la situazione è precipitata!

Ai familiari, un grande abbraccio intriso di speranza, affinché la dipartita della nostra cittadina non resti vana.

All’intera popolazione rinnoviamo l’invito ad uscire solo per comprovate esigenze e necessità, perché questo virus non guarda in faccia a nessuno!”, conclude l’amministrazione comunale.