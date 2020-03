Bollettino Calabria: 235 contagiati, 5 deceduti. Aumentano i guariti

CATANZARO – Cresce meno di ieri (era +38 rispetto al giorno precedente) il dato dei nuovi contagiato nella Regione. Secondo il bollettino diramato alle 17 dalla Cittadella, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 2480 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 235 (+28 rispetto a ieri), quelle negative sono 2245.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 51 (13 in reparto; 9 in rianimazione; 29 in isolamento domiciliare. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

– Cosenza: 48 (28 in reparto; 4 in rianimazione; 14 in isolamento domiciliare; 2 deceduti);

– Reggio Calabria: 84 (16 in reparto; 3 in rianimazione; 58 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 2 deceduti);

– Vibo Valentia: 9 (2 in reparto; 7 in isolamento domiciliare);

– Crotone: 43 (14 in reparto; 28 in isolamento domiciliare; 1 deceduto);

I soggetti in quarantena volontaria sono 6382, così distribuiti:

– Cosenza: 1320;

– Crotone: 551;

– Catanzaro: 610;

– Vibo Valentia: 665;

– Reggio Calabria: 3236.

Le persone giunte in Calabria che si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 10314.

SITUAZIONE NAZIONALE

Secondo i dati forniti alle ore 18 dalla Protezione Civile, In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 53.578 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (6.557 in più rispetto a ieri, per una crescita del 13.9%). Di queste, sono decedute 4.825 persone (+793, +19.7%) e 6.072 sono guarite (+943, + 18.4%). Attualmente i soggetti positivi sono 42.681.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 17.708; 2.857 sono in terapia intensiva, mentre 22.116 sono in isolamento domiciliare fiduciario.