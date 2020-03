Bollettino Regione, in Calabria 319 casi

CATANZARO – In Calabria ad oggi sono stati effettuati 3546 tamponi.

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 319 (+27 rispetto a ieri), quelle negative sono 3227.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

Catanzaro: 64 (9 in reparto; 12 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

(9 in reparto; 12 in rianimazione; 43 in isolamento domiciliare. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro); Cosenza: 82 (35 in reparto; 3 in rianimazione; 39 in isolamento domiciliare; 5 deceduti);

(35 in reparto; 3 in rianimazione; 39 in isolamento domiciliare; 5 deceduti); Reggio Calabria: 97 (24 in reparto; 5 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti. Non è però conteggiato l’ultimo decesso avvenuto a Reggio Calabria poiché successivo alla comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale);

(24 in reparto; 5 in rianimazione; 59 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 4 deceduti. Non è però conteggiato l’ultimo decesso avvenuto a Reggio Calabria poiché successivo alla comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale); Vibo Valentia: 18 (2 in reparto; 1 in rianimazione; 15 in isolamento domiciliare);

(2 in reparto; 1 in rianimazione; 15 in isolamento domiciliare); Crotone: 58 (18 in reparto; 39 in isolamento domiciliare; 1 deceduto);

I soggetti in quarantena volontaria sono 6952, così distribuiti:

– Cosenza: 1344

– Crotone: 699

– Catanzaro: 716

– Vibo Valentia: 796

– Reggio Calabria: 3397;

SITUAZIONE ITALIANA (Aggiornamento delle ore 18.00):

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 54.030 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 69.176 i casi totali.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono: 19.868 in Lombardia, 7.711 in Emilia-Romagna, 5.351 in Veneto, 5.124 in Piemonte, 2.497 nelle Marche, 2.519 in Toscana, 1.692 in Liguria, 1.545 nel Lazio, 992 in Campania, 848 in Friuli Venezia Giulia, 975 nella Provincia autonoma di Trento, 699 nella Provincia autonoma di Bolzano, 940 in Puglia, 799 in Sicilia, 622 in Abruzzo, 624 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 395 in Sardegna, 304 in Calabria, 91 in Basilicata e 55 in Molise.

Sono 8.326 le persone guarite. I deceduti sono 6.820, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.