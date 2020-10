Castrovillari, ritrovato ordigno bellico fatto brillare dall’Esercito

CASTROVILLARI (CS) – Un ordigno bellico di fabbricazione inglese da 88 mm è stato rinvenuto questa mattina in località Timpone Dulcetti, nel territorio comunale di Castrovillari. L’attività di bonifica, avvenuta intorno a mezzogiorno, è stata condotta dagli artificieri della Compagnia Genio di Castrovillari dell’Esercito, dipendente dal 21° Reggimento Genio Guastatori di Caserta. Lo stesso Reggimento è infatti preposto ad effettuare bonifiche di residuati bellici in Calabria, Campania e nelle province di Potenza e Latina.

L’ordigno è stato rimosso in sicurezza e fatto brillare in luogo idoneo.

Sul posto, per le necessarie operazioni di supporto per ordine pubblico e servizio sanitario, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Morano (afferenti al Raggruppamento Carabinieri parchi di Rotonda) e gli operatori della Croce Rossa di Catanzaro.