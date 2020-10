Crotone, eseguiti più di 80 tamponi fra assessori, consiglieri e dipendenti comunali

CROTONE – A seguito della riscontrata positività del sindaco, Vincenzo Voce, i componenti della Giunta comunale di Crotone, nell’adottare tutte le misure precauzionali, prima di essere sottoposti a tampone, hanno adottato su indicazione dello stesso – fa sapere l:ufficio stampa del Comune -, una serie di provvedimenti urgenti per garantire l’erogazione dei servizi minimi da parte del Comune e l’approvazione del regolamento che consentirà l’espletamento delle riunioni di giunta in videoconferenza ai fini della prosecuzione dell’attività di governo.

Successivamente dopo essersi sottoposti a tampone si sono posti in isolamento domiciliare in attesa dell’esito.

Allo stesso tempo i locali del Comune sono stati sottoposti a sanificazione.

Nel corso del pomeriggio di ieri sono stati effettuati oltre ottanta tamponi agli stessi componenti di giunta, consiglieri, dirigenti e dipendenti comunali, tutti posti in isolamento domiciliare in attesa dell’esito, ed altri saranno effettuati nelle prossime ore.

«La Giunta Comunale – si legge nella nota -, con la guida del sindaco, in attesa degli esiti dei tamponi continua a lavorare, ciascun componente dal proprio domicilio, per garantire la continuità dell’attività amministrativa ed i servizi alla collettività».

Dell’esito dei tamponi, fanno sapere, sarà data comunicazione ai cittadini nel pieno rispetto di tutti e con la massima trasparenza.