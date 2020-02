Coronavirus, a Cosenza si va verso l’annullamento della fiera di San Giuseppe

COSENZA – Poco fa con un messaggio postato su Facebook, il sindaco di Cosenza ha annunciato la concreta possibilità dell’annullamento della tradizionale Fiera di San Giuseppe.

Queste le sue parole:

«Cari cittadini,

in considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità, sto concretamente valutando – nella mia qualità di massima autorità sanitaria locale – la possibilità di annullare l’edizione 2020 della tradizionale Fiera di San Giuseppe, allo scopo di prevenire e contrastare la diffusione del virus. Domani, all’esito di ulteriori verifiche, darò avvio agli atti necessari all’annullamento.

Mi dispiace moltissimo per gli espositori, per i cittadini e per i tanti visitatori che ogni anno arrivano a Cosenza. La Fiera è diventata nel corso degli ultimi anni un evento sempre più apprezzato e partecipato, una vera festa popolare di città, a seguito del trasferimento della sede in un luogo più sicuro e accessibile per tutti.

Mi dispiace. Ma la sicurezza e la salute dei cittadini vengono prima di ogni altra cosa.

Ringrazio i dirigenti, i funzionari comunali e gli assessori Pastore e Vizza che si sono comunque prodigati in queste settimane nel difficile compito di organizzazione dell’imponente manifestazione.

Allo stato non ci sono casi di contagio in città ma invito i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie e ad usare la massima cautela, senza nessun terrorismo psicologico e soprattutto senza discriminazioni nei riguardi dei nostri amici cinesi residenti in città.»