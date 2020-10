Reggio Calabria – Un dipendente del dipartimento Risorse Umane del Consiglio Regionale è risultato positivo al Coronavirus. A riportare la notizia il Corriere della Calabria.

Le cause del contagio sono al vaglio dell’Asp di Reggio Calabria. L’ente è stato chiuso per sanificazione e, come da prassi, tutti i contatti sono in quarantena.

Intanto si cerca di risalire anche ai contatti che il lavoratore ha avuto negli ultimi giorni, per effettuare le verifiche epidemiologiche del caso.