Coronavirus, azzerato focolaio epidemico San Lucido

SAN LUCIDO (CS) – Finisce l’incubo a San Lucido: non ci sono più persone attualmente positive al Covid 19. Il focolaio epidemico del centro tirrenico cosentino, che era stato dichiarato “zona rossa” dopo i numerosi casi che erano stati registrati durante il periodo dell’emergenza sanitaria, è stato quindi azzerato

Dal 4 maggio il paese non è più isolato, e oggi, secondo quanto riferito da fonti interne all’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, non si registrano più casi e sono guariti anche le 5 persone che si trovavano in isolamento volontario.

In provincia di Cosenza al momento restano 10 casi trattati a domicilio a Torano Castello, altro focolaio della provincia e dichiarato zona rossa, 7 a Paola, 6 a Fagnano Castello e 5 ad Oriolo Calabro.

Per altri 18 comuni del cosentino si registrano meno di 4 casi ciascuno.