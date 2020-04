Coronavirus, bollettino Regione: +24 nuovi casi. Dimessi i due pazienti di Bergamo ricoverati a Catanzaro

CATANZARO – Il bollettino odierno della Regione Calabria, diramato come ogni giorno alle ore 17, riferisce che ad oggi sono stati effettuati 22.234 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.035 (+24 rispetto a ieri), quelle negative sono 21.199.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:



Catanzaro: 206 (58 in reparto; 1 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 36 guariti; 26 deceduti. Nei guariti risultano anche i due pazienti di Bergamo che sono stati dimessi);

Cosenza: 405 (35 in reparto; 3 in rianimazione; 311 in isolamento domiciliare;33 guariti; 23 deceduti);

Reggio Calabria: 241 (33 in reparto; 2 in rianimazione; 163 in isolamento domiciliare; 28 guariti; 15 deceduti);

Vibo Valentia: 71 (3 in reparto; 53 in isolamento domiciliare; 10 guariti; 5 deceduti);