Coronavirus, bollettino Regione: ancora 0 nuovi contagi in Calabria. A Reggio più nessun ricovero

CATANZARO – Quarto giorno consecutivo con nuovi contagi zero per Coronavirus in Calabria. Di seguito il bollettino della Regione Calabria del 31 maggio:

In Calabria ad oggi sono stati effettuati 68.015 tamponi.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 20 in reparto; 1 in rianimazione; 4 in isolamento domiciliare; 159 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 2 in reparto; 89 in isolamento domiciliare; 343 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 20 in isolamento domiciliare; 236 guariti; 19 deceduti.

– Crotone: 4 in isolamento domiciliare; 107 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 4 in isolamento domiciliare; 72 guariti; 5 deceduti.

Dopo Crotone e Vibo Valentia si svuota reparto Covid anche a Reggio Calabria

La Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria ha reso noto che «in virtù di una dimissione effettuata nelle ultime ventiquattro ore, in Ospedale non sono più presenti pazienti affetti da COVID-19». Queste in proposito le parole del sindaco Falcomatà: «Una sola parola: grazie! Continuare a tenerlo vuoto dipende solo da noi! Forza reggini, insieme ce la faremo».

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.849 così distribuiti:

– Cosenza: 1.418

– Crotone: 2.973

– Catanzaro: 2.882

– Vibo Valentia: 224

– Reggio Calabria: 1.352

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +60; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +49 per un totale di 109.