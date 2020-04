Coronavirus, bollettino Regione Calabria: “solo” 8 nuovi casi nelle ultime 24 ore

CATANZARO – Il nuovo bollettino ufficiale della Regione Calabria, diramato come ogni giorno alle ore 17, riferisce che ad oggi sono stati effettuati 16.766 tamponi. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 923 (+8 rispetto a ieri), quelle negative sono 15.843.

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:



Catanzaro: 192 (57 in reparto; 6 in rianimazione; 85 in isolamento domiciliare; 21 guariti; 23 deceduti. Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro);

Cosenza: 288 (47 in reparto; 4 in rianimazione; 206 in isolamento domiciliare; 14 guariti; 17 deceduti);



Reggio Calabria: 263 (36 in reparto; 4 in rianimazione; 190 in isolamento domiciliare; 18 guariti; 15 deceduti);



Vibo Valentia: 68 (8 in reparto; 51 in isolamento domiciliare; 4 guarito; 5 deceduti);



Crotone: 112 (17 in reparto; 84 in isolamento domiciliare; 5 guariti; 6 deceduti);

I soggetti in quarantena volontaria sono 7632, così distribuiti:

– Cosenza: 2293

– Crotone: 1421

– Catanzaro: 1632

– Vibo Valentia: 498

– Reggio Calabria: 1788

Le persone giunte in Calabria che ad oggi si sono registrate al sito della Regione Calabria sono 14.212.

Nel bollettino non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile Nazionale.

SITUAZIONE NAZIONALE (AGGIORNAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DELLE ORE 18)

Al momento 102.253 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 156.363 i casi totali.

Nel dettaglio i casi attualmente positivi sono: 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

Sono 34.211* le persone guarite. I deceduti sono 19.899, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

*La Provincia Autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 persone rispetto a ieri.