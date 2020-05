Coronavirus, bollettino Regione: in Calabria registrati 2 nuovi casi

COSENZA – Dopo due giorni consecutivi di crescita zero di contagi da Covid-19, in Calabria sono stati registrati due nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore.

Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione, in Calabria ad oggi sono stati effettuati 55.270 tamponi (+1143 rispetto a ieri).

Territorialmente, i casi positivi sono così distribuiti:

– Catanzaro: 36 in reparto; 1 in rianimazione; 28 in isolamento domiciliare; 117 guariti; 33 deceduti.

– Cosenza: 7 in reparto; 186 in isolamento domiciliare; 240 guariti; 34 deceduti.

– Reggio Calabria: 5 in reparto; 1 in rianimazione; 68 in isolamento domiciliare; 182 guariti; 17 deceduti.

– Crotone: 2 in reparto; 21 in isolamento domiciliare; 88 guariti; 6 deceduti.

– Vibo Valentia: 27 in isolamento domiciliare; 49 guariti; 5 deceduti.

I soggetti in quarantena volontaria sono 8.701 così distribuiti:

– Cosenza: 202

– Crotone: 2.677

– Catanzaro: 2.533

– Vibo Valentia: 600

– Reggio Calabria: 2.671.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare il rientro alla residenza sono +311; quelle registratesi per motivi di lavoro, salute e attività istituzionali sono +152 per un totale di 463.

Nel numero dei casi testati attraverso tampone, sono compresi 5114 riferiti ai rientrati presso la propria residenza.

Di questi, 15 sono risultati positivi. Si precisa, infine, che l’attività di screening attraverso tampone è terminata il 15 maggio.